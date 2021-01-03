Beşiktaş 4 eksikle Kayseri'ye gitti! Galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

KAYSERİSPOR

- Samet Aybaba yönetiminde çıktığı ilk 4 lig maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor, son 3 maçta ise sıfır çekti!

- As kaleci Silviu Lung'un sakatlığı devam ediyor. Yasir Subaşı ile Miguel Lopes son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, durumları maç saati netleşecek.

- Gençlerbirliği ile geçtiğimiz hafta oynadıkları mücadele gerçekten bu sezon izlediğimiz en keyifli, en seyir zevki yüksek maçtı.

- 5 gollü maçta kaybeden taraf oldular ancak Wilfried Kanga, Pedro Henrique ve oyuna girdikten sonra İlhan Parlak hücumda oldukça etkiliydi.

- Cristian Sapunaru'nun yanına sarı kart cezasını tamamlayan Dimitrios Kolovetsios geri dönecek.

BEŞİKTAŞ

- Dolmabahçe'de üst üste 5 maç kazanan Beşiktaş, deplasmanda bir iyi bir kötü serisini değiştirmek için Kayseri'de!

- Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle; Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

- Aboubakar geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında da yoktu ve hem maça ilk 11 başlayan Güven Yalçın hem de sonradan oyuna giren Cyle Larin 1'er gol atmayı başardı.

- Sezon başında Kayserispor'dan takıma katılan Bernard Mensah, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor sahasında oynadığı son 6 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

- Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı!

- Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 3 lig maçını kaybetmedi. (1 galibiyet - 2 beraberlik)

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Beşiktaşlı Nkoudou , Kartal Kayra ve Utku ile birlikte "Türkçe'ye Giriş:101" programında ter döktü...