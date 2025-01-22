Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao maç özeti (UEFA Avrupa Ligi)

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UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu akşam Beşiktaş ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka siyah - beyazlıların 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 60. dakikalarda Milot Rashica, 78. dakikada Rafa Silva VE 90+2. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti. Konuk ekip Athletic'in golü ise 45. dakikada Unai Gomez'den geldi.

Bu skorun ardından iki maçlık mağlubiyet serisi sona eren ve puanını 9'a yükselten Beşiktaş, 18. sırada yer aldı. Turnuvadaki ilk yenilgisini alan Athletic ise 16 puanla 2. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, Avrupa'da gelecek hafta Twente deplasmanına çıkacak. Athletic ise Plzen'i ağırlayacak.

Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao

GOL: 17', 60' Rashica, 78' Rafa Silva, 90+2 Joao Mario (p) - 45' Unai Gomez

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SOLSKJAER İLK MAÇINDA 3 PUANI ALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva’nın uzak köşeye yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Agirrezabala’da kaldı.

16. dakikada topla birlikte rakiplerini geçerek ilerleyen Muçi’nin pasında Rafa Silva, topukla Rashica’ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala’nın solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45. dakikada Marcos’un pasında penaltı noktası önünde Prados’un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak altıpasın sol tarafında Unai Gomez’in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Immobile’nin kontrol edip yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala, meşin yuvarlağı kurtardı.

51. dakikada Rashica ile verkaç yaparak kaleci kaleci Agirrezabala ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda Agirrezabala gole izin vermedi.

54. dakikada Gedson Fernandes’in pasında topla buluşan Rashica, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen topu son anda Nunez kornere gönderdi.

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60. dakikada sol kanattan Muçi’nin ara pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Agirrezabala geçip içeri çevirdiği topa arka direkte Rashica’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

63. dakikada Inaki Williams’ın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Guruzeta'nın kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak Mert'te kaldı.

78. dakikada sağ kanatta Rashica’nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agirrezabala’ya çarpıp kale önünde Rafa Silva’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu boş ağlara yolladı. 3-1

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88. dakikada Joao Mario’nun pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Serrano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 4-1