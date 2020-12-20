Beşiktaş 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Beşiktaş, 59. dakikada Aboubakar'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken 63. dakikada Nkoudou farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Domagoj Vida çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Son sözü 71. dakikada Aboubakar söyledi ve Beşiktaş, BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 22'ye yükseldi ve maç eksiğine karşın lider Alanyaspor'u takibini 4 puan geriden sürdürdü. BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Beşiktaş'ta Bernard Mensah, ani atağa çıkan Ricardo Gomes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Welinton'un geri pasında Ersin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesine yetişen Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

18' Beşiktaş'ta Aboubakar 18. dakikada çok önemli bir fırsat yakaladı. Kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Kamerunlu forvet golü atamadı. Farnolle topu kornere çeld

21' Sol kanattan Nkoudou'nun arka direğe doğru kestiği topa Aboubakar ve Welinton birlikte hareketlendi ancak ikisi de dokunamayınca top doğrudan auta çıktı

33' Beşiktaş çok adamla etkili geldi. Nkoudou'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Aboubakar'dan önce son anda Osman dokundu.

40' Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Ricardo Gomes ceza alanı dışından vurdu, Ersin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşunda top taca gitti.

52' Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert şutunda kaleci Ersin yattı ve topu kontrol etti

57' Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi

59' Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü avladı

63' Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi

69' Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı

71' Beşiktaş yine müthiş bir atak sonunda golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu

86' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Rashad Muhammed önünü boşalttı ve sert vurdu, kaleci Ersin topu çok iyi çıkardı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.