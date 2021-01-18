Beşiktaş, 32 yıl aradan sonra ilki başardı
Beşiktaş uzun süre sonra bir süper lig sezonunun ilk yarısında F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon’u yendi.
Süper Lig lideri Beşiktaş, bu sezonun ilk devresinde Trabzonspor ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray’ı da yendi.
Siyah beyazlılar, dün sahasında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından 32 yıl sonra bir ilki de başarmış oldu.
Kartal,1988-1989 sezonundan sonra ilk kez söz konusu rakiplerinin tamamını bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında devirmiş oldu.
Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ardından F.Bahçe’yi dış sahada 4-3, son olarak da Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 2-0’la yıktı.
BEŞiKTAŞ, SERGEN YALÇIN iLE BÜYÜK MAÇ KAYBETMiYOR
Galatasaray derbisini 2-0 kazanan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da siyah beyazlıların başında çıktığı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki başarısını devam ettirdi. Tecrübeli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez kazanırken, 2 defa beraberlik aldı. Yalçın bu süreçte F.Bahçe’yi 2 kez yenerken, G.Saray ve Trabzon maçlarında 1’er galibiyet ve 1’er beraberlik aldı.
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