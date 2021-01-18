Beşiktaş, 32 yıl aradan sonra ilki başardı

Süper Lig lideri Beşiktaş, bu sezonun ilk devresinde Trabzonspor ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray’ı da yendi.

Siyah beyazlılar, dün sahasında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından 32 yıl sonra bir ilki de başarmış oldu.

Kartal,1988-1989 sezonundan sonra ilk kez söz konusu rakiplerinin tamamını bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında devirmiş oldu.

Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ardından F.Bahçe’yi dış sahada 4-3, son olarak da Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 2-0’la yıktı.

BEŞiKTAŞ, SERGEN YALÇIN iLE BÜYÜK MAÇ KAYBETMiYOR

Galatasaray derbisini 2-0 kazanan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da siyah beyazlıların başında çıktığı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki başarısını devam ettirdi. Tecrübeli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez kazanırken, 2 defa beraberlik aldı. Yalçın bu süreçte F.Bahçe’yi 2 kez yenerken, G.Saray ve Trabzon maçlarında 1’er galibiyet ve 1’er beraberlik aldı.