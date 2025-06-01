Beşiktaş 3.'lük için!

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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında bugün deplasmanda, küme düşmesi kesin olan Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜÇER EKSiK VAR

konuk takımda sarı kart cezalısı Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bodrum’da da Herelle, Celutska ve Mohammed sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

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IMMOBILE TAKIM ARIYOR

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek olan Ciro Immobile, yönetimden izin alarak ülkesi İtalya’ya gitti. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve kulüpteki geleceği belirsiz olan yıldız golcünün menajeri aracılığı ile kulüp aradığı, alacaklarına karşılık bonservisini istediği gelen haberler arasında. Yönetim ise henüz bu talebe yanıt vermedi.