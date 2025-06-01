×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş 3.'lük için!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Bodrum FK
Beşiktaş 3.lük için
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

Beşiktaş, son hafta maçında bugün deplasmanda, düşmesi kesinleşen Bodrum'a konuk olacak.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında bugün deplasmanda, küme düşmesi kesin olan Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

Gözden KaçmasınŞampiyonlar Ligi finaline damga vurdu, tarihe geçti: Onun adı Desire DoueŞampiyonlar Ligi finaline damga vurdu, tarihe geçti: Onun adı Desire Doue!Haberi görüntüle

ÜÇER EKSiK VAR

konuk takımda sarı kart cezalısı Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bodrum’da da Herelle, Celutska ve Mohammed sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Haberin Devamı

IMMOBILE TAKIM ARIYOR

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek olan Ciro Immobile, yönetimden izin alarak ülkesi İtalya’ya gitti. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve kulüpteki geleceği belirsiz olan yıldız golcünün menajeri aracılığı ile kulüp aradığı, alacaklarına karşılık bonservisini istediği gelen haberler arasında. Yönetim ise henüz bu talebe yanıt vermedi.

Beşiktaş 3.lük için

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Bodrum FK

BAKMADAN GEÇME!