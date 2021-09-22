Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonspordan Fode Koita açıklamasıTrabzonspor'dan Fode Koita açıklaması!#Trabzonspor
5 yaşındaki Esma Nurdan kahreden haber Kurtarılamadı5 yaşındaki Esma Nur'dan kahreden haber! Kurtarılamadı#Esma Nur Kaya
Altay, Süper Lig’e müthiş döndü 6 maç 12 puan...Altay, Süper Lig’e müthiş döndü! 6 maç 12 puan...#Altay
Nedeni net değil, varyantlardan daha korkutucu Antikorlarla savaşan oto-antikorlar mı varNedeni net değil, varyantlardan daha korkutucu! Antikorlarla savaşan oto-antikorlar mı var?#Uzun Covid
TOGG, ihracat, yerli aşı, yazılım hamlesi... Bakan Varanktan Hurriyet.com.trye özel açıklamalarTOGG, ihracat, yerli aşı, yazılım hamlesi... Bakan Varank'tan Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalar#TEKNOFEST 2021
Son dakika: Rusyada bir uçak radardan kaybolduSon dakika: Rusya'da bir uçak radardan kayboldu!#RUSYA
Sudanda bağımsızlıktan bu yana üçü netice veren 11 girişimiSudan'da bağımsızlıktan bu yana üçü netice veren 11 girişimi#Sudan
Tarih tekerrür mü ediyor Evergrande ikinci Lehman Brothers krizini tetikler miTarih tekerrür mü ediyor? Evergrande ikinci Lehman Brothers krizini tetikler mi?#Evergrande
Pelin Akil: Alin ve Linanın bakıcısı yokPelin Akil: Alin ve Lina'nın bakıcısı yok#Pelin Akil
Aleyna Tilkiden kariyeri düşüşe geçti iddialarına cevapAleyna Tilki'den 'kariyeri düşüşe geçti' iddialarına cevap!#Aleyna Tilki
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 6. haftasında lider ve son şampiyon Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren ve ikinci yarının başında 3-0 üstünlüğü bulan Beşiktaş, rakibinin bulduğu 2 golle son dakikalara baskı altında girdi ve 90+6'de golü yedi. Bu sonuçla iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflarBeşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Beşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Montero, 43. dakikada Josef De Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz atarken Adana Demirspor'un sayılarını 60. dakikada frikikten Vargas, 79. dakikada Mario Balotelli ve 908+6'da Assombalonga kaydetti.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

İlgili Haber:Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

Montero, kariyerindeki ilk lig golübü, Josef ise kariyerinde ceza alanı dışından ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 14'e, Adana Demirspor ise 6'ya çıkardı.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Ghezzal (Dk. 76 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk. 90 5 Güven Yalçın)
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul (Dk. 87 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 67 Balotelli), Sinan Kurt (Dk. 76 Gökhan İnler), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), Assombalonga
Goller: Dk. 20 Montero, Dk. 43 De Souza, Dk. 52 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 60 Vargas, Dk. 79 Balotelli, Dk. 90 6 Assombalonga (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Deli, Dk. 79 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 28 Montero, Dk. 59 Welinton (Beşiktaş)

Son Dakika: Sergen Yalçından Balotelli açıklaması

İlgili Haber:Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması!

MAÇTAN DAKİKALAR

Haberin Devamı

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Balotellinin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü Üzerine yürüdü ve...Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü! Üzerine yürüdü ve...

48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.
52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.
55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Assombalonga'nın vuruşunda De Souza'ya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda direğin dibinde kornere çeldi.
60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.
79. dakikada Balotelli sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.
90. dakikada Batshuayi'nin yerden şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
90 6. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Vargas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Assombalonga'nın dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig