Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Kasımpaşa'nın golleri ise 21 ve 29. dakikalarda Koita kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 53 oldu ve Galatasaray'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa'nın puanı ise 36'da kaldı ve 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Caner'in sol kanattan arka direğe yerden gönderdiği topu iyi tamamlayan Boyd'un vuruşu ağlarla buluştu.

16' Thiam'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

21' Thiam'ın kafa pasıyla kale önünde bomboş kalan Koita'nın plase vuruşu ağlarla buluştu.

29' Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşu yakın direkten ağları havalandırdı

41' Atiba'nın ceza sahası dışından çektiği gelişine şutta top kaleciden döndü.

49' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Boateng skora bir kez daha dengeyi getirdi.

61' Beşiktaş'ta Elneny'nin ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı gitti.

74' Kullanılan köşe vuruşu uzak köşedeki Boateng'e gitti, Boateng'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

90' Ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson (Dk. 80 Necip Uysal), Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk.11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 90 2 Anıl Koç), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 67 Ndongala), Quaresma (Dk. 67 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 78 Sadiku), Thiam, Koita (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 6 Boyd, Dk. 49 Boateng, Dk. 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül, Dk. 63 Hutchinson, Dk. 81 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Rlneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

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