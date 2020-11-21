Beşiktaş 3-2 Başakşehir / Maçın özeti ve golleri

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Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba ile öne geçen Larin, 45+1. dakikada Larin ile farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim Atiba oldu.

Başakşehir 69. dakikada Mehmet Topal'ın kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Aboubakar, 72. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Başakşehir 81 ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen ile 2 gol bulsa da kalan kısa bölümde skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve puanı 13'te kaldı. Beşiktaş ise bir maç eksiğine rağmen puanını 13 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

17' Atiba'nın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Epureanu uzaklaştırdı.

18' Ceza sahasının solundan son çizgisine inen Mbombo'nun içeri çevirdiği top Montero'ya çarpıp kale direğinin yanından kornere gitti.

27' Kullanılan serbest vuruşun ardından Larin ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama öncesinde Montero ofsayta yakalanmıştı.

38' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşu kaleci Utku'nun kucağında kaldı.

43' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunın ardından altıpasta bomboş kalan Atiba topu ağlara yolladı!

45+1' Yakalanılan kontratak fırsatında Atiba'nın pasıyla ceza sahasında bomboş topla buluşan Larin'in vuruşu ağları havalandırdı!

52' Skrtel'in kafa pasıyla altıpasta topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu kaleci Utku kurtardı.

58' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Montero uzaklaştırdı.

60' Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak direkte İrfan Can kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

64' Visca'nın kullandığı serbest vuruşun ardından seken topu altıpasta önünde bulan Skrtel'in vuruşu üstten dışarı gitti

69' Aboubakar'ın ceza sahasından çektiği şutunu eliyle kesen Mehmet Topal penaltıya sebebiyet verdi

69' Mehmet Topal penaltıya sebebiyet veren hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

81' Savunma arkasına atılan uzun pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Gulbrandsen'in sert vuruşu ağlarla buluştu!

90+4' İlk golün sahibi Gulbrandsen'in yine ceza sahasının sağından çektiği şutu bu defa uzak köşeden ağlarla buluştu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.