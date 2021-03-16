Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Maçın özeti ve goller)

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Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatmalara giden maçı Beşiktaş 3-2 kazandı ve finale yükseldi. Siyah-beyazlı takım 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final oynayacak.

Beşiktaş'ın gollerini 17. dakikada Vincent Aboubakar, 22. dakikada Domagoj Vida ve 102. dakikada Cyle Larin atarken Başakşehir'in sayılarını 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano kaydetti.

Beşiktaş, geçen hafta ligde de rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, çarşamba akşamı Antalyaspor ile Alanyaspor maçının sonucunda belli olacak.

BEŞİKTAŞ 3-2 BAŞAKŞEHİR

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), De Souza, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Hutchinson), N'Koudou (Dk. 120 1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck (Dk. 106 Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 105 1 Mehmet Topal), Tolga Ciğerci (Dk. 90 2 Azubuike), Visca (Dk. 77 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 77 Giuliano), Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli)

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Larin (Beşiktaş), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş)

MAÇ TOPLARI ARAS KARGO'DAN



Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynandığı topları TFF Riva Tesisleri’nde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber’den teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Kupa heyecanına renk katan etkinlik maç öncesi saha içindeki oyunculara ve ekranları başındaki futbol severlere keyifli anlar yaşattı. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası’nı da taşıyacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran, sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR(KİNCİ YARI)

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı. Giuliano, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2

UZATMALAR



94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

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