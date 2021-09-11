Beşiktaş 3 - 0 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Milli ara öncesi ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında da üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi ve 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Batshuayi'nin ilk golünde yaptığı asistle ve Belçikalı golcü de kaydettiği 2 golle siyah-beyazlılara 3 puanı getirdi.

Ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini alan ve yenilmezliğini sürdüren Beşiktaş, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la oynayacağı maç öncesi rakibine gözdağı vermiş oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti:

2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarşamba günü Bosna Hersek milli takımı kampından dönen Pjanic'i Yeni Malatyaspor karşısında görevlendirdi. Pjanic böylelikle ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla tanıştı.







SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.

Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.



TEIXEIRA SAKATLIĞINI ATLATTI



Beşiktaş'taki ilk müsabakasına Fatih Karagümrük maçıyla çıkan ve attığı tek golle takımına 3 puan kazandıran Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığın atlatarak kadroya döndü.

Fatih Karagümrük maçı sonrası sakatlık yaşayan ve bir süre antrenmanlara çıkamayan Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da forvet arkasında görev aldı. Sergen Yalçın maçtan önce yaptığı açıklamada, Teixeira'nın oynamak istediğini söyledi.



ATIBA LARIN TRİBÜNDE



Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi.

Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.