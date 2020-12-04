Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin 45+3. dakikasında Mensah ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Atiba Hutchinson çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Son sözü 75. dakikada Aboubakar söyledi ve Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Hadergjonaj, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.

13' Mensah'ın müthiş ara pasında savunmadan seken top Aboubakar'ın önüne doğru düştü. Aboubakar vuruşunu yapmak üzereyken son anda araya giren savunma topu kornere yolladı.

14' Sol kanattan ceza alanına sokulan N'Kodou'nun çaprazdan müthiş şutunda kaleci Ramazan'ı geçen top direğin yanından auta çıktı

17' Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

20' Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

22' Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

30' Varga'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tırpan'ın sağ kanattan ortasında savunmaya çarpan top kaleci Utku'da kaldı.

41' Savunma arkasına sarkan Aboubakar'a doğru gönderilen top Atiba'da kaldı. Onun pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan N'Koudou pasını içeriye çıkarmak istedi, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

45+3' Sol kanattan hızla içeri sokulan Aboubakar'ın son çizgiden kale ağzına doğru çevirdiği topu Ramazan sektirdi. Gerilerden gelen Mensah altı pas çizgisinin gerisinden sert bir vuruşla boş ağları sarstı

55' Kasımpaşa'da Hadergjonaj, N'Koudou'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63' Kasımpaşa'da Tırpan çok uzaklardan beklenmedik bir anda nefis bir şut çıkardı. Kaleci Utku köşeye doğru giden topu güçlükle kornere çeldi

67' Sağ kanattan müthiş hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'ın yerden ortasına ön direkte dokunan Atiba farkı ikiye çıkardı

75' Sağ kanattan Rosier'nin ortasına kale alanı içinde müthiş yükselen Aboubakar topu köşeye bıraktı

78' Kendi yarı alanında kaptığı topla sol kanattan ceza alanına sokulan Hodzic, karşı karşıya pozisyonda iki arkadaşı boş durumdayken kaleyi denedi. Top yan ağlarda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic