Beşiktaş 3-0 Denizlispor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 22. dakikasında Cyle Larin ile öne geçen Beşiktaş'ta 29. dakikada sahneye yeniden Kanadalı santrfor çıktı. Ancak Larin'in ikinci golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş, 38. dakikada Aboubakar ile skoru 2-0'a getirirken ilk yarıda son sözü 39. dakikada Ljajic söyledi ve siyah-beyazlılar devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran siyah-beyazlılar 54 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile puanını eşitledi. Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışında iki rakibinden kurtulan Nkoudou'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Welinton'dan kurtarıp içeriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktada müsait pozisyonda topla buluşan Rodallega, bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Yumlu'nun uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan düzgün bir şut çıkaran Larin, meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan (Video Yardımcı Hakem) gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

38. dakikada Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı. Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Gönen topu ceza sahasına yumrukladı. Topu önünde bulan Nsakala'nın uzak mesafeden sert şutu savunmadan sekip Aboubakar'ın önüne düştü. Altıpasa yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Kamerunlu futbolcu düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

39. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-0 yaptı. Larin'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar topu uygun durumdaki Ljajic'e çıkardı. Ljajic, şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 3-0

44. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Bakalorz'un pasında topa Mesanovic topa dokundu ve Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodallega, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası Rodallega'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

45 2. dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Sagal'ın topu direkten oyun alanına geri döndü.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

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