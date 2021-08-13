Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış karşılaşmasına kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş'ta asisti yeni transferlerden Kenan Karaman yaptı.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sahneye Atiba Hutchinson çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Skoru belirleyen golü ise 90+3. dakikada Larin kaydetti.

Beşiktaş, ligin 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Rizespor ise Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içi sağ taraf son çizgide topu kontrol eden Rosier, altıpas önünde müsait durumda bulunan Atiba'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Beşiktaş 3. golünü buldu. Orta alanda De Souza kazandığı topu sağdan bindiren Gökhan Töre'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Larin filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy