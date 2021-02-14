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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Beşiktaş 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, İbrahim Acar

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal)

Setler: 25-20, 25-12, 25-18

Süre: 59 dakika (20,19, 20)

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