Beşiktaş 28 yıldır böylesini görmedi

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Beşiktaş yaptığı transferlerle belki de en büyük şampiyonluk adayı olarak girdiği sezonda ilk yarıyı korkunç bir tabloyla tamamladı. İşte siyah beyazlıların kâbus gibi rakamları:

DEPLASMAN FOBiSi

Kartal, Süper Lig’de ilk yarıyı 1 deplasman galibiyetiyle bitirdi. 1993-1994’ten sonra ilk defa bir sezonun ilk devresinde sadece 1 kez kazanabildi.

15. SIRAYI ALABiLDi

Deplasmanlardan 7. maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, sadece 6 puan toplayabildi ve dış saha

maçlarına göre ligde 15. basamakta.

15 MAÇTIR GOL YiYOR

Beşiktaş, savunma anlamında da çok kötü bir dönemden geçiyor. Süper Lig’deki üst üste 15. karşılaşmasında da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

DAHA KÖTÜ 4 TAKIM VAR

Ligde 28 gol yiyen Beşiktaş’tan daha çok gol yiyen sadece 4 takım var. Sonuncu Malatyaspor 34, Çaykur Rizespor 34, Altay 32, Alanyaspor ise 31 kez kalesinde gol gördü.

ŞiMDiDEN 7 YENiLGi

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Kartal şampiyon olduğu geçen sezon son 3 haftada 2 kez kaybetmesine rağmen sezonu toplamda 8 yenilgi ile tamamlamıştı. Siyah beyazlılar bu sezon ise henüz ilk yarıda 7 kez sahadan boynu bükük ayrıldı ve gelecek adına ışık vermedi.



