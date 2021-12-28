Beşiktaş 28 yıldır böylesini görmedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
TL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyorTL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyor#Kur
Fenerbahçede sürpriz formül Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...Fenerbahçe'de sürpriz formül! Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...#Fenerbahçe
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bakan Nebati açıkladı Yeni bir araç geliyor: Proje kredileriBakan Nebati açıkladı! Yeni bir araç geliyor: Proje kredileri#Nureddin Nebati
Risk iştahı artışa geçti Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkatRisk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkat#Altın
Mecliste gündem kripto para Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...Meclis'te gündem kripto para! Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...#Kripto Para
İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mıİmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?#PKK
Bilicten Fenerbahçe açıklaması Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler...Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler..."#Fenerbahçe
Polis bile şaştı kaldı Bunu da gördükPolis bile şaştı kaldı! Bunu da gördük#Çakarlı Taksi
Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaraya kötü haber Karar kesinleşti...Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray'a kötü haber! Karar kesinleşti...#Oğulcan Çağlayan
Bakan Akar’dan Saraybosna mesajı: İstikrar için buradayızBakan Akar’dan Saraybosna mesajı: 'İstikrar için buradayız'#Hulusi Akar
Tabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışTabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artış!#Koronavirüs
Duruşma 15 dakika sürdü Ünlü çift tek celsede boşandıDuruşma 15 dakika sürdü! Ünlü çift tek celsede boşandı#Ayşe Boyner
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş 28 yıldır böylesini görmedi

#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Beşiktaş 28 yıldır böylesini görmedi

Süper Lig’de kâbus gibi bir dış saha grafiğine sahip olan ve sadece 6 puan toplayabilen siyah beyazlılar, son olarak 16 takımın mücadele ettiği 1993-1994 sezonunun ilk devresinde deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Haberin Devamı

Beşiktaş yaptığı transferlerle belki de en büyük şampiyonluk adayı olarak girdiği sezonda ilk yarıyı korkunç bir tabloyla tamamladı. İşte siyah beyazlıların kâbus gibi rakamları:

DEPLASMAN FOBiSi

Kartal, Süper Lig’de ilk yarıyı 1 deplasman galibiyetiyle bitirdi. 1993-1994’ten sonra ilk defa bir sezonun ilk devresinde sadece 1 kez kazanabildi.

15. SIRAYI ALABiLDi 

Deplasmanlardan 7. maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, sadece 6 puan toplayabildi ve dış saha
maçlarına göre ligde 15. basamakta.

Gözden Kaçmasın

Konyaspordan Beşiktaşa karşı tarihi galibiyet Süper Ligin ilk yarısında zirve Anadolunun...Konyaspor'dan Beşiktaş'a karşı tarihi galibiyet! Süper Lig'in ilk yarısında zirve Anadolu'nun...Haberi görüntüle

15 MAÇTIR GOL YiYOR

Beşiktaş, savunma anlamında da çok kötü bir dönemden geçiyor. Süper Lig’deki üst üste 15. karşılaşmasında da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

DAHA KÖTÜ 4 TAKIM VAR 

Ligde 28 gol yiyen Beşiktaş’tan daha çok gol yiyen sadece 4 takım var. Sonuncu Malatyaspor 34, Çaykur Rizespor 34, Altay 32, Alanyaspor ise 31 kez kalesinde gol gördü.

ŞiMDiDEN 7 YENiLGi

Haberin Devamı

Kartal şampiyon olduğu geçen sezon son 3 haftada 2 kez kaybetmesine rağmen sezonu toplamda 8 yenilgi ile tamamlamıştı. Siyah beyazlılar bu sezon ise henüz ilk yarıda 7 kez sahadan boynu bükük ayrıldı ve gelecek adına ışık vermedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar