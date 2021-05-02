Beşiktaş, 25 yıl sonra 7-0 kazandı! 1996 yılındaki Vanspor maçında Sergen Yalçın...

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynadığı Hatayspor karşısında tarihi performanslardan birini ortaya koydu.

İLK 14 DAKİKADA REKOR KIRILDI

Ligin lideri, yalnızca 14 dakikada Hatayspor ağlarını 3 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlıların gollerini 2. dakikada Akintola kendi kalesine, 11 ve 14. dakikalarda Larin kaydetti. Beşiktaş, 14 dakika ile Hatayspor karşısında 2010/11'den bu yana bir Süper Lig maçında en erken 3-0 öne geçen takım olmayı başardı.

TARİHİNDE İLK KEZ İLK YARIDA 5 GOL

Beşiktaş, lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 5 gol buldu.

25 YIL SONRA YİNE 7-0

Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, böylesi farklı bir galibiyeti son olarak 16 Ağustos 1996'da Vanspor karşısında almıştı. Sezonun ikinci haftasında Vanspor'u İnönü Stadı'nda konuk eden Siyah-beyazlılar, sahadan 7-0 galip ayrılmıştı.

ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN HAT-TRICK

Beşiktaş'ın gollerini 5, 36(penaltı) ve 77. dakikalarda Ertuğrul Sağlam, 28. dakikada Serdar Topraktepe, 33. dakikada Rahim Zafer, 81. dakikada Mehmet Özdilek ve 88. dakikada Zlatko Yankov kaydetmişti.

SERGEN YALÇIN İLK 11'DEYDİ, ASİST YAPTI, PENALTI KAZANDIRDI, DİREĞE TAKILDI

Hatayspor maçında Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 25 yıl önce 7-0 kazanılan Vanspor maçına da ilk 11'de çıkmıştı. O dönem 24 yaşındaki 10 numara, Ertuğrul Sağlam'ın ilk golünün asistini yaptı.

Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam'ın ikinci golünde ise çalımlarla rakip ceza alanına girip yerde kalmış ve takımına penaltıyı kazandırmıştı.

Sergen Yalçın'ın ilk yarıdaki bir şutu da direkten döndü.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk futbolculuk döneminin son sezonunu geçirecek ve sezon sonunda İstanbulspor'a transfer olacaktı.

OYUNDAN ÇIKTIKTAN SONRA ERMAN TOROĞLU'NA SERT SÖZLER

Sergen Yalçın, 7-0'lık Vanspor maçının 60. dakikasında skor 4-0 iken yerini Metin Tekin'e bıraktı. O dönemin klasiklerinden olan maç için röportajlarda soluğu dönemin spor muhabiri olan Acun Ilıcalı'nın yanında alan Sergen Yalçın, yorumculuk kariyerinin başlarında olan Erman Toroğlu ile ilgili sert sözler kullanmıştı.

24 yaşındaki Sergen Yalçın, Erman Toroğlu ile ilgili: "Hakem mi diyeyim, spor yazarı mı neyse acayip bir adam var, onun eleştirileri var. Beşiktaş taraftarı da onu sevmiyor gördüğünüz gibi. Maçlara gelmesini istemiyoruz onun. Ona karşı bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuşmuştu.

"CUMARTESİ GÖRECEĞİZ NE OLACAĞINI" SÖZLERİ HAFTAYA DAMGA VURDU

1996 yılından bu haftaya döndüğümüzde ise Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı öncesi yaptığı 'Cumartesi göreceğiz ne olacağını' diye konuşması ve maçın 7-0 gibi tarihi bir farkla sonuçlanması oldukça ilgi çekici.

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