Beşiktaş 22 günde 6 maça çıkacak!

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Lig arasından önce 11 günde 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş’ı milli maçların dönüşünde de yoğun bir takvim bekliyor. Siyah beyazlılar 20 Ekim’de Konyapor mücadelesi ile başlayacak seride 3 hafta içinde Süper Lig’de ve Avrupa’da toplam 6 maça çıkacak.

Sahasındaki Konya karşılaşmasından 4 gün sonra Kartal, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fransa’da Olympique Lyon ile oynayacak.

LYON DÖNÜŞÜ GALATASARAY DERBİSİ VAR

Beşiktaş deplasmanda perşembe oynayacağı zorlu maçın ardından 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta G.Saray ile kozlarını paylaşacak. Kartal ligde 2 Kasım’da Kasımpaşa’yı ağırladıktan 4 gün sonra yani 6 Kasım’da ise Avrupa’daki 4. sınavını seyircisi önünde Malmö karşısında verecek.

10 Kasım’da ise Beşiktaş, Başakşehir önünde galibiyet arayacak. 22 günde 6 kritik maça çıkacak olan Beşiktaş milli ara öncesi 11 günde oynadığı 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1’er galibiyetle beraberlik yaşadı.

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