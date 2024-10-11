×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş 22 günde 6 maça çıkacak!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Lyon
Beşiktaş 22 günde 6 maça çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

20 Ekim’de başlayıp 10 Kasım’da sona erecek periyotta siyah beyazlılar sırasıyla Konyaspor, Lyon, G.Saray, Kasımpaşa, Malmö ve Başakşehir sınavlarına çıkacak.

Haberin Devamı

Lig arasından önce 11 günde 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş’ı milli maçların dönüşünde de yoğun bir takvim bekliyor. Siyah beyazlılar 20 Ekim’de Konyapor mücadelesi ile başlayacak seride 3 hafta içinde Süper Lig’de ve Avrupa’da toplam 6 maça çıkacak.

Sahasındaki Konya karşılaşmasından 4 gün sonra Kartal, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fransa’da Olympique Lyon ile oynayacak.

Gözden KaçmasınEdvin Kuc: Türkiye’deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yokEdvin Kuc: 'Türkiye’deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok'Haberi görüntüle

LYON DÖNÜŞÜ GALATASARAY DERBİSİ VAR

Beşiktaş deplasmanda perşembe oynayacağı zorlu maçın ardından 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta G.Saray ile kozlarını paylaşacak. Kartal ligde 2 Kasım’da Kasımpaşa’yı ağırladıktan 4 gün sonra yani 6 Kasım’da ise Avrupa’daki 4. sınavını seyircisi önünde Malmö karşısında verecek.

10 Kasım’da ise Beşiktaş, Başakşehir önünde galibiyet arayacak. 22 günde 6 kritik maça çıkacak olan Beşiktaş milli ara öncesi 11 günde oynadığı 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1’er galibiyetle beraberlik yaşadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Lyon

BAKMADAN GEÇME!