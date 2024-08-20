Beşiktaş, 2 takımlı lige son verecek | Ali Koç'u tartakladılar ve suçu ona attılar | Artık Wilfried Zaha'dan verim alınamaz

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2 haftanın ardından Beşiktaş liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puandaki Galatasaray 2. sırada rakibini takip ederken, Fenerbahçe İzmir'de kayıp yaşadı ve 5. sırada yer aldı.

Yazarlarımız Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, geride kalan haftada Türk futbolunda yaşananları 'Futbol Konseyi'nde değerlendirdi.

ALİ KOÇ'U RESMEN TARTAKLADILAR VE SUÇU ONA ATTILAR

1 - Fenerbahçe, İzmir’de 2-0 öne geçtiği maçta yara aldı. Bu sonucun sizce ana sebebi neydi? Ayrıca Ali Koç’a yapılan çirkin saldırı hakkında düşünceniz nedir?

STADA BAHANE ARAMAYA GELiYORLAR

MEHMET ARSLAN: Puan kaybı tamamen kaleye otobüs çekmenin, savunmaya dönmenin ve onu da becerememenin eseri. Ali Koç konusuna gelince... Efendim seyirci tahrik olmuş.

a-) 90 dakika Ali Koç’a küfür ettiler.

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b-) Bir Göztepeli yönetici çıkıp susun demedi.

Ali Koç tribünde maç izlerken tahrik mi etti de küfür ettiler? Hayır. Varlığına tahammül edemiyorlar. Seyirci oraya tahrik olmaya, bir bahane bulup fatura kesmeye geliyor. Koç’u resmen tartakladılar ve suçu yine ona attılar. Vallahi pes.

GÖZTEPE F.BAHÇE’DEN DAHA ÇOK ŞUT ATTI

UĞUR MELEKE: MOURiNHO maç öncesi Göztepe’nin ultra defansif olduğunu iddia etti. Göztepe ultra defansif oynamadı. Fenerbahçe’den daha fazla şut attı (15’e 14). Mourinho’nun bir hatası da 68’de 2-1 olmuş maçın kalan kısmını sadece savunarak geçirmeye çalışmasıydı. Ali Koç’un sahaya girmesi yanlış. Dünyanın herhangi bir müsabakasında bir başkanın maç oynanırken sahaya girmesi zaten absürt. Koç’a saldıran spor teröristinin de ev hapsi alması komik. 6222 yetersiz. Yasanın

yetersizliğini herhalde ancak sahada biri ölünce anlayacaklar.

CEZAYI KURUMLAR KESMELi

FIRAT AYDINUS: 2-0 öne geçtiğin bir maçı kopartacak fırsatları tepip, beraberliğe razı oluyorsan, bu teknik direktöre yazar. Maçta yaşanan olayın nedenlerini irdelemeliyiz.

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a) Ali Koç’un sahaya inme sebebi.

b-) Kendisine maddelerin neden atıldığı.

c-) Hangi sebeple itildiği...

Eğer bu tip durumlarda bir ceza kesilmesi gerekiyorsa bunu şahıslar değil, TFF kesmeli.

YAŞANANLAR TAM BiR SKANDAL

GÜNTEKİN ONAY: F.BAHÇE geçen sezona oranla daha geniş bir alanda oynuyor. İzmir’de Fred ve Ferdi’nin dinamizmini çok aradı. Mourinho’nun tüm orta alanın defansif yükünü İsmail’e yüklemesi şaşırtıcı. Göztepe fizik gücü yüksek bir takım ve ikinci yarı F.Bahçe’ye üstünlük kurdu. İzmir’de yaşananlar ise tam bir skandal!

2 TAKIMLI LİGE SON VERECEK BİR BEŞİKTAŞ GELİYOR

2 - BEŞiKTAŞ, 3 maçta 11 gol atarak sükseli bir başlangıç yaptı. Antalyaspor önünde siyah beyazlı takımı ve yeni transfer Ndour’u nasıl buldunuz?

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BEŞiKTAŞ TEMPO VE BASKIYI ARTIRDIKÇA ANTALYA KARŞI KOYDU

MEHMET ARSLAN: iZLEDiĞiMiZ en keyifli maçtı. Beşiktaş tempo ve baskıyı artırdıkça aynı dirençle karşı koydu Antalyaspor. Müthiş bir değişim var Beşiktaş’ta. Semih-İmmobile uyumunun yanına Rafa gibi çok kaliteli bir oyuncunun varlığı eklenmiş. Isıran, koşan, enerjisi yüksek bir takıma dönüştüler. İki takımlı (Fenerbahçe-Galatasaray) ligin sonunu getirecek bir Beşiktaş geliyor. Hem de gümbür gümbür. İki rakibi de Beşiktaş’ın enerjisine ve temposuna ulaşabilmiş değil.

YENi TRANSFERLERiN HEPSi TAM ANLAMIYLA NOKTA ATIŞI OLMUŞ

GÜNTEKİN ONAY: BEŞiKTAŞ’ın yeni transferleri tam tabiriyle nokta atışı oldu. Rafa Silva, İmmobile ve Gabriel Paulista zaten kariyerli ve kaliteleriyle fark yaratan isimler. Cher Ndour ve Emirhan Topçu da iyi sinyaller verdi. Her şeyden önce Beşiktaş’ın oyun coşkusunu çok beğendim. Henüz sezon başı olmasına rağmen kolektif olarak son derece organize ve kompakt bir Beşiktaş var. Ayrıca Rashica, Al-Musrati, Svensson ve Gedson Fernandes tempo olarak geçen sezonun çok üzerinde.

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BU SEZON SAKATLIK YAŞAMAZSA RAFA SiLVA 20 GOLÜ BULUR

UĞUR MELEKE: ANTALYA önünde özellikle ilk yarıdaki Beşiktaş şahaneydi. Süper Lig’de bu sezon geride kalan 18 maç, 36 devre içindeki en iyi 45 dakika performansıydı Beşiktaş’ın pazar akşamı ilk yarısı. Erken gol yedikten sonra 30-35 dakika öyle iştahlı bir pres yaptılar ki bir ara benim oturduğum masaya gelip yemeğimi de alacaklar sandım! İkinci yarıda skor 2-2’ye geldikten sonraysa bir süper star Rafa devreye girdi. Topla dripling hızı inanılmaz. 56’da golü atarken de 61’de Güray’ı attırırken de topla dripling süratini sergiledi. Bu sezon bir sakatlık/şanssızlık yaşamazsa 20 golü bulur Rafa.

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GEÇEN SEZONKiNDEN ÇOK FARKLI BiR TAKIM iZliYORUZ

FIRAT AYDINUS: FARKLI... Geçen sezonun travmasını atlatan, ihtiyacı olan yerlere tam isabetle nokta transferler yapan, iştahlı, baskılı ve reaksiyon verebilen bir Beşiktaş izliyoruz. Özellikle başta Rafa Silva olmak üzere İmmobile ve Semih Kılıçsoy’un istikrarları ve performansları bu sezon Beşiktaş’ın nerede olacağını belli edecek en büyük silahları. Ndour Benfica altyapısından yetişme PSG futbolcusu. Geçen sezon Braga’daydı. Bulunduğu takımlarda çok fazla rol alamayan, orta saha ve forvet arkası oynayan, Besiktaş’a da pişmesi için gönderilen 20 yaşında yetenekli bir isim.

3 - G.SARAY, ligin ikinci maçında da takılmadı ve Okan Buruk’la 100 maçta 77 galibiyete ulaştı. Kerem ve Zaha’nın transfer ihtimallerini nasıl okuyorsunuz?

ZAHA VE KEREM GiDERSE KANAT OYUNCUSU TRANSFERi ŞART

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY ilk 2 resmi maça oranla saha içinde daha kararlı ve istekli göründü. Konya zor bir deplasman ve sancılı görünen süreçte kazanarak dönmek önemliydi. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz var ancak Yunus Akgün’ün beklenen performansı verememesi gole yakın bir kanat oyuncusu transferini gerektirir. Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak için de kariyerli ve yüksek kalitede bir oyuncu şart. Okan Buruk’un takımı için önemli olan 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından aynı iştahı sahaya yansıtabilmek.

GALATASARAY’IN SON iKi SEZONDAKi BAŞLANGIÇLARI DA BU ŞEKiLDEYDi

FIRAT AYDINUS: GALATASARAY, oyun olarak bıraktığı yerden başlamamış olsa da, oturmuş ve birbirini iyi tanıyan oyuncularla devam etmenin artısı ile büyük takım reaksiyonu göstererek ilk iki haftayı kayıpsız atlattı. Tutuk ve beklenilen temponun gerisinde olsalar da unutulmasın ki, Galatasaray’ın son iki sezon başlangıçları da buna benzerdi. Mental anlamda iyi bir Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ın vazgeçilmezi olur ama Wilfried Zaha’dan bu saatten sonra efektif bir verim alınabileceğini düşünmüyorum.

KEREM AKTÜRKOĞLU DURSUN WiLFRiED ZAHA GiTSiN

MEHMET ARSLAN: “GALATASARAY yüzde 40 ile oynuyor” demiştim. Hâlâ kanaatim değişmedi. Kazandılar ama geçen yıl ulaştıkları seviyenin hâlâ altındalar. Wilfried Zaha konusuna gelince... Galatasaray’ın bir parçası olduğunu ne hissetti, ne de hissettirdi. Dolayısıyla katkısı da hep sınırlı kaldı. Böyle bir durumda varlığı bile olumsuz etkiler takımı. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu ise farklı. O, bu camianın da, takımın da bir parçası. Faydalı bir parçası üstelik. Kısacası, Kerem Aktürkoğlu dursun, Wilfried Zaha gitsin.

OKAN BURUK TEKRARDAN KALP KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

UĞUR MELEKE: OKAN Buruk son iki yılın şampiyonu başarılı bir teknik direktör. Ancak bence Süper Kupa’da sahaya aktarılamayan taktik konusunda faturaya Wilfried Zaha’yı eklemesi hoş olmamıştı. Sanki kendisi de bunun farkına vardı ve Konya’da Zaha ile ilgili sözcükleriyle sanki tekrar kalp kazanmaya çalışıyor gibiydi. Wilfried Zaha’nın geçen sezonki katkısından bahsetti, eğer kalırsa onunla çalışmaktan memnun olduğunu söyledi. Aktürkoğlu konusunda da benzer sözler sarf etti, zaten Kerem de maçtaki katkısıyla buna yanıt vermiş oldu bir bakıma.

4 - HAFTA içinde 4 takımımız play-off turu oynuyor. Sizce şansları nasıl? Ayrıca Süper Lig’de üçüncü hafta maçlarının ertelenmesi konusunda düşünceniz nedir?

MAÇLARIN ERTELENMESi DOĞRU ANCAK BiR DAHA YAPILMAMALI

FIRAT AYDINUS: AVRUPA kupalarında gruplara kalma aşamasında önemli bir virajda bulunan Türk takımlarının Süper Lig maçlarının ertelenmesini olumlu buldum. Ama Avrupa organizasyonlarının değişen formatında sezon içinde bu uygulamanın tekrarını ve devamını sağlıklı bulmuyorum. Şanslarını bir yana bırakarak söylemek istiyorum ki; Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden beş takımımızın da gruplara kalması gerçekten harika olur.

TÜRK FUTBOLU iÇiN ALINAN AMA FUTBOLUMUZU KÜÇÜLTEN BiR KARAR

MEHMET ARSLAN: HOŞ geldin 1990'lı yıllar! Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçları erteleme kararıyla 30 yıl önceye geri dönmüş olduk. Avrupa’da başarı için, “Marka değeri bla bla bla” dediğimiz, Süper Lig’i önemsemediğimiz bir kere daha gözler önünde. “Biz başaramayız, haftada 2 maç oynayamayız”ın itirafı bu. Sözde Türk futbolu için alınan ama futbolumuzu küçülten bir karar. Ve takımlarımıza, futbolculara güvensizliğin bir göstergesi. Ve daha da ileri gideyim; haksız rekabet. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Biz bunu hak etmiyoruz.

MAÇLARIN ERTELENMESi NORMAL RAKiP ÜLKELER DE ERTELiYOR

UĞUR MELEKE: TÜRK futbolu için belki de sezonun en kritik haftası. Bu sezonu ilk 10 içinde bitirip, seneye Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmeliyiz. Üç İsviçreli ile karşılaşacak üç Türk takımının da rakiplerinden ikişer-üçer kat değerli kadroları var. Benim beklentim dört takımımızın da play-off’tan zaferle çıkması. Üçüncü hafta maçlarının ertelenmesi normal, rakip ülkeler de erteliyorlar, geçen sezon biz de erteledik zaten. Ancak bu planlamanın temmuzda fikstür çekilirken yapılmaması aptalca. Bir fikstür çekimini dahi bilimsel çerçevede gerçekleştiremeyen berbat bir TFF yönetimi vardı maalesef görevde. Neyse ki gittiler.

KULÜPLER BU GENiŞ KADROLARI SÜPER LiG VE AVRUPA TAKViMiNE GÖRE KURUYOR

GÜNTEKİN ONAY: 2024’te maçların ertelenmesini anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kulüpler bu geniş kadroları Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası takvimine göre kuruyor. Galatasaray, Young Boys’un İsviçre Ligi’ndeki mevcut durumuna kesinlikle aldanmamalı. Keza Lugano da Beşiktaş açısından çok ciddiye alınması gereken bir ekip. Trabzonspor’un şu anki formu St.Gallen maçları öncesi düşündürücü. Başakşehir’in ise İrlanda temsilcisi St.Patricks ile oynayacağı iki maçı da kazanarak turu geçeceğini düşünüyorum.