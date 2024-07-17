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Beşiktaş 2 oyuncusunu alt liglere kiraladı

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#Beşiktaş#Transfer#Kerem Atakan Kesgin
Beşiktaş 2 oyuncusunu alt liglere kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 18:00

Beşiktaş, orta saha oyuncuları Abdülmecid Dönmez’i Adana 01 Futbol Kulübü’ne; Kerem Atakan Kesgin’i ise Bandırmaspor’a kiralık olarak gönderdi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülmecid Dönmez, 2024-25 sezonu sonuna kadar Adana 01 Futbol Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Abdülmecid Dönmez’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Profesyonel futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin ise, 2024-25 sezonu sonuna kadar Bandırmaspor’a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük’te ikinci devreyi ise Sivasspor’da tamamlayan 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin, iki ekipte toplam 11 maça çıktı.

19 yaşındaki orta saha Abdülmecid Dönmez ise siyah-beyazlı ekibin U19 takımıyla geçen yıl toplam 19 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#Beşiktaş#Transfer#Kerem Atakan Kesgin

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