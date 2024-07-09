Beşiktaş, 2 flaş ismi daha bitirmek üzere! Immobile ‘evet’ dedi, Uduokhai imzaya geldi

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Kulüp 2. başkanı Hüseyin Yücel’in liderliğindeki transfer komitesi, dünyaca ünlü İtalyan santrfor Ciro İmmobile ile söz keserken, Alman stoper Felix Udukhoai’yi İstanbul’a getirdi.

LAZiO iLE SÖZLEŞMESi SÜRÜYOR

Teknik direktör Giovanni van Bronckhors’un görüşleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Lazio ile 2026’ye dek sözleşmesi bulunmasına karşın takımdan ayrılma kararı alan İmmobile ile hemen her konuda anlaşmaya vardı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 34 yaşındaki futbolcunun cuma günü İstanbul’a gelerek 2 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. Dünyanın en kariyerli forvetleri arasında yer alan İmmobile, İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazanmasının yanında, Juventus, Sevilla, Dortmund gibi büyük kulüplerde de oynadı.

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UDUKHOAi 1-2 GÜN iÇiNDE BiTECEK

Siyah beyazlıların bir süredir görüştüğü Felix Udukhoai ise, teklife prensipte olumlu yanıt verdi ancak son kararı vermek için İstanbul’u görmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine önceki gece İstanbul’a getirilip gezdirilen ve şehri tanıyan Nijerya asıllı Alman savunmacının 1-2 gün içinde cevap vermesi bekleniyor. Augsburg Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Udukhoai’ye 7 milyon Euro değer biçiliyor. Udukhoai özellikle hava toplarında başarısıyla tanınan bir defans oyuncusu.