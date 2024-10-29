Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel: Galatasaray, TFF ve MHK’nin salıncağından inmiyor

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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, derbi sonrası G.Saray’ın paylaşımına “Geçen yıl salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçen sezondan beri TFF ve MHK’nın salıncağından inmiyor” diyerek tepki gösterdi. Rakibin maçı 9 kişi tamamlaması gerektiğini belirten Yücel “Sayın başkan, MHK’ya ya da kim dinliyorsa TFF’den, madem yabancı getiremiyoruz lütfen bundan sonra maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. Gençleri atasınlar. Hata yaparlarsa canları sağolsun deriz” diye konuştu.

ŞAMPİYON OLMAZSAK AĞLAMAYIZ

Siyah beyazlıların 2. başkanı daha sert konuşup konuşmayacakları ile ilgili bir soruya “Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım?” yanıtını verirken şöyle devam etti: “Sahada oynayan takım Beşiktaş’tı, mücadele eden takım Beşiktaş’tı, hak eden takım Beşiktaş’tı. İki duran toptan gol yedik. Maçı böyle kaybettik. Sezonu sonu ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynayalım. Bunu başarabilmemiz için, biz sevinmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız.”

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FEYYAZ UÇAR DA iSYAN ETTi: HAKEMLERi DEĞiŞTiRME ZAMANI GELDi

Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar, “Artık hakemleri değiştirmenin zamanı geldi” dedi. Uçar, Arda Kardeşler’e şu sözlerle tepki gösterdi: “16. dakikada Sanchez, Immobile’ye vuruyor, 28’de kung fu yapıyor ama faul verilmiyor. Kırmızı kartlık harekette VAR neden müdahale etmiyor? 53’te Barış Alper’in kasti hareketi var, 2. sarı verilmiyor. Futbol oynamaya çalışan takımlara yazık oluyor.”