Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel: Aboubakar ‘maaşımı alır yatarım’ diyor

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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, başta Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain olmak üzere takımdan ayrılması gündemde olan futbolcuların gitmemek için problem çıkardığını söyledi. Sports Digital’e konuşan Yücel, Aboubakar için, “Gitmiyor, elimizden geldiğince baskı yapıyoruz, teklif getiriyoruz sağdan soldan, Arabistan’dan özellikle. Gitmiyor, ‘Maaşımı alır yatarım’ diyor. Tribünde oturmaya razı olmuş bir oyuncu kitlesiyle karşı karşıyayız. Bu bizim elimizi kolumuzu çok bağlıyor” açıklamasını yaptı.

ANGELO GABRiEL BEKLEMEDE DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

Yücel, Oxlade-Chamberlain’in de 2 yıllık parasını peşin istediğini belirterek, “Chamberlain’e 2 yıl 6.5 milyon Euro peşin para verip niye göndereyim! Tribünde oturturum, taksit taksit öderim. İstekleri de absürt. Hiç yanaşmıyorlar. Omar Colley’in Allah’ı var, o olumlu yaklaştı. 3 aşağı 5 yukarı anlaştık ve gitti” diye konuştu. Transfere de değinen Hüseyin Yücel, “Chelsea’den Angelo Gabriel beklemede. Transferin son gününe kadar süre istediler. Yarın (bugün) son gün onun için. Eğer gelmezse alternatifleri de hazır. Önceliğimiz kanat. Akabinde bir fırsat transferi sol bek olabilir” dedi.

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‘RAFA’YI ALMADAN GiTMEYiZ’ DEDiK

Hüseyin Yücel, sezona müthiş başlayan Rafa Silva’nın transferinin perde arkasını şöyle anlattı: “Önce menajerini kafalamaya çalıştık, oralı olmadı. Biletini aldık, otelini ayarladık, ‘Burada ağırlayacağız’ diye kandırıp Türkiye’ye getirdik. Getirdik ama sonuç alamadık. Sonra biz, ‘Portekiz’e geliyoruz’ dedik, ‘Gelmeyin boşuna’ dedi ama gittik. Her bir şey dediğinde tamam dedim. En sonunda menajeri ikna oldu, Rafa’yı çağırdı. ‘Tamam, imzalarız önümüzdeki hafta’ dedi. ‘İmzalamadan dönmüyoruz, imzalayınca Rafa ile uçağa bineceğiz’ dedik. Kararlılığımızı görünce Rafa’nın da gelme isteği oldu ve beraber geldik.”

DiĞERLERi NASIL TRANSFER YAPIYORSA BiZ DE ÖYLE YAPTIK

Takımın bu sezonki başarısında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un önemli payı olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, “Takımın kimyasını değiştirdi. 3-4 ay önce nasıl oynayan mevcut futbolcular, şimdi nasıl performans gösteriyorlar. İnanılır gibi değil. 1-2 eklemeyle çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Sezon öncesi Slovenya’da kamptayken bir muhabir ‘Diğer takımlar transfer yapıyor, siz nasıl yapacaksınız?’ diye sordu. Ben de ‘Diğer takımlar nasıl yapıyorsa biz de öyle yaparız’ dedim. Bulduk bir formül çok şükür” dedi.