Beşiktaş 2-4 Göztepe (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 4-2'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçerken 9. dakikada Bokele'nin kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıkardı.

GÖZTEPE GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip, 13. dakikada Bokele ve 32. dakikada Taha'nın attığı gollerle geri döndü, devreye 2-2 girildi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Fofana çıktı ve Göztepe öne geçti. Son sözü ise 90. dakikada Tijanic söyledi.

ZİRVEYLE FARK AÇILDI

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş, 21 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. Göztepe'nin de puanı 21 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kaleci Mert’in kısa pasında topu önünde bulan Matsuki’nin vuruşunda kaleci Mert açılarak topu kurtardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

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3. dakikada Rashica’nın pasında Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazdan bekletmeden ortasını yaptı. Semih’in yaptığı vole vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada Rashica’nın ara pasına hareketlenen Semih’ten önce kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele’ye çarpan top kaleye yönelerek ağlara gitti. 2-0

12. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arkaya açılan topa Heliton kafayı vurdu. Kaleci Mert’in çeldiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken Bokele kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Rafa Silva’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top sol çaprazda Masuaku’nun önünde kaldı. Masuaku’nun sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada Göztepe’de sol taraftan kullanılan taç atışında Al-Musrati kafayla topu arkaya çevirdi. Matsuki’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

32. dakikada sağ taraftan Matsuki’nin kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş, altıpas önünde iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

57. dakikada Romulo, orta sahada Felix’ten sıyrılarak hızla rakip sahaya geçti. Göztepe’nin 2’ye 1 yakaladığı pozisyonda Romulo sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Paulista kale önünde yaptığı müdahaleyle topu kazandı.

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69. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ortasında ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda kaleci Lis ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

76. dakikada Ndour’un pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica’nın ortasında ceza sahası içinde Immobile’nin voleyle yaptığı vuruşta top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

82. dakikada orta sahada topu alan Anthony Dennis, rakibinden sıyrılarak topla ceza sahası içine ilerledi. Dennis’in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

82. dakikada Romulo’nun pasına hareketlenen Fofana, Masuaku ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde topu kurtararak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-3

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90+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Romulo pasını Tijanic’e aktardı. Tijanic’in ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine vuruşunda top Mert’in sağından ağlara gitti. 2-4

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Geson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac Solet, Matsuki, Juan, Romulo