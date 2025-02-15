Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor 17. dakikada Simon Banza'nın golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılar, 53. dakikada Rafa Silva'nın kaydettiği golle skora denge getirdi. Beşiktaş, 65. dakikada Batagov'un kendine kalesine attığı golle geri döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Solskjaer'in öğrencileri oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 38 oldu. Ligde 4 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Masuaku’nun yerden sert ortasına Savic ayak koyarken, ceza yayına açılan topa Rafa Silva sert vurdu, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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16. dakikada sol kanatta topu alan Rashica, rakibinin üzerine giderek sol çaprazdan ceza sahası içine orta yaptı. Ciro Immobile’nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Rafa Silva’nın kendi yarı alanındaki hatalı pasında araya giren Edin Visca bekletmeden topu Banza’ya aktardı. Banza’nın ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta kaleci Mert’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Visca'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yerden gelen topa Muhammed Cham'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Ciro Immobile'nin gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

53. dakikada Felix Uduokhai'in pasında Masuaku sol çaprazda topla buluşurken, pasını ceza sahası içerisindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ciro Immobile, pasını Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında Batagov'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Rafa Silva kale önüne koşu yapan Immobile'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

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72. dakikada savunmadan topu kazanarak ceza yayına ilerleyen Simon Banza'nın sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Zubkov'un pasında Malheiro sağ çaprazdan hızla ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Altıpas önünde topu kontrol eden Danylo Sikan'ın vuruşunda kale önünde meşin yuvarlak savunmadan döndü.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza