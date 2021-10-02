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Beşiktaş 2-1 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaş 2-1 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Güven Yalçın kaydetti.

Beşiktaş-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar Sergen Yalçının kırmızı kart gördüğü anlar...Beşiktaş-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar Sergen Yalçının kırmızı kart gördüğü anlar...
Beşiktaş-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar Sergen Yalçının kırmızı kart gördüğü anlar...

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Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Güven Yalçın ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine kaydettiği golle skora denge getirdi. 

Son sözü ise yine 69. dakikada Güven Yalçın söyledi.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş'ın puanı 17'ye yükseldi. Sivas ekibi ise 9 puanda kaldı.

Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

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MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:
1-0.

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45 1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

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Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Muammer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Gradel'in soldan kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı içinde hamle yapan Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Sivaspor beraberliği yakaladı. Gradel'in sol çaprazdan ortasına savunmada Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

69. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortası sonrası ön direkte iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkte Güven Yalçın'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Gradel'in soldan ortası sonrası arka direkte Yatabare topu kafayla daha müsait durumdaki Pedro Henrique'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

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Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Dimitrios, Ahmet, Hakan, Azubuike, Felix, Gradel, Henrique, Kayode

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor