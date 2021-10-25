Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 10. haftası, dev bir mücadele ile sona erdi. Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaştı.

Büyük bir heyecana sahne olan derbide kazanan, 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39 ve 64. dakikalarda Cyle Larin kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı, 35. dakikada Cicaldau'nun ayağından geldi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 81. dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş'la deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve üst üste 4. yenilgisini alan sarı-kırmızılar, 2-1'lik yenilgi sonrası serinin 7 maça çıkmasına engel olamadı ve ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

Ligde Medipol Başakşehir'e, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting'e kaybeden Beşiktaş ise 2 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu.

Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi.

Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de forma giyen ama taraftarların tepkisine maruz kalan Fabrice N'Sakala'yı kadroya almadı. Derbi karşılaşmasında bu oyuncunun yerine ise sol bekte Umut Meraş forma giydi.

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NECİP 6 MAÇ SONRA 11'DE

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı.

Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.

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UMUT MERAŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Derbi mücadelesinde sol bekte görev alan Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında transfer edilen Umut, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ilk 11'de forma giyerken, bu şansı daha önce ligde yakalayamamıştı.

Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda yer alamayan Umut, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Umut, Medipol Başakşehir maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.

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TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş, maç öncesi ısınmaya "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Taraftarlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle stadın izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

Karşılaşma öncesi geçen hafta vefat eden Samsunspor Kulübünün eski başkanı ve futbolcusu Emin Kar için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaraylı futbolcuların bulunduğu yedek kulübesine giderek Fatih Terim'e başarılar diledi. Birbirlerine sarılan Yalçın ve Terim, yedek kulübesinde oturarak bir süre sohbet etti.

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FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan hafta içi Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.

Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan ise maç kadrosunda yer almadı.

MARCAO FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayarak ligde 8 maç son forma giydi.

DIAGNE 9 MAÇ SONRA 11'DE

Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Galatasaray'da 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahada çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in derbide forma verdiği Senegalli santrfor, son olarak ligin 3. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.

Diagne, sonraki 6 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilmemişti.