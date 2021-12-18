Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe (Kadın Futbol Süper Ligi maçının özeti ve goller)

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında son şampiyon Beşiktaş Vodafone ile ligin yeni takımı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz, 27. dakikara Arzu Karabulut atarken Fenerbahçe'nin sayısını 39. dakikada Kennya Cordner kaydetti.

Beşiktaş'ta Yağmur Uraz'ın 69. dakikada kullandığı penaltıda Fenerbahçe kalecisi Ezgi gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise sezonu puansız açtı.

MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada soldan kazanılan korner atışını Berna kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Fenerbahçe savunmasının sektirdiği top arka direkteki Yağmur’un önünde kaldı. Yağmur yaptığı dokunuşla topu filelere yolladı. 1-0

26. dakikada orta sahanın sağından kazanılan serbest arışı Berna kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Zuhal’ın uzaklaştırmak istediği top Arzu’da kaldı. Arzu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta topa hareketlenen Kennya, rakibinden sıyrılıp kaleci Fatma’yla karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 2-1

69. dakikada Seda Nur’un pasında topuğuyla düzeltip ceza sahasına giren Yağmur, Narin tarafından düşürülünce hakem Neslihan Muratdağı penaltı noktasını gösterdi. Yağmur’un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi son anda topu kornere tokatladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Neslihan Muratdağı xx, Nimet Altunkıran xx, Figen Eleman xx

Beşiktaş: Fatma xxx, Berna xxx, Zeynep Gamze xx, Giovanna xxx, Cansu Nur xx, Seda Nur xx, Gizem xxx (Başak dk. 77 xx), Elif xxx, Mariana Santos xxx, Arzu xxx (Melike dk. 82 ?), Yağmur xxx (Berivan dk. 90+3 ?)

Yedekler: Maryam, Elife, Nazlı, Çiğdem, Esra, Zeynep K.

Teknik Direktör: Mesut Kır

Fenerbahçe: Ezgi xxx, Merve x (Demet dk. 46 xx), Narin x, Nina xx, Cansu xx, Erin xx, Fatma xx, Mariana x, Shameeka ? (Neslihan dk. 4 x (Setenay dk. 46 x), Berdan xx, Kennya xxx

Yedekler: Zuhal, Zeynep, Emine, Beyzanur, Songül, Zeynep Ülkü, Dilan

Teknik Direktör: Nihan Su

Goller: Yağmur (dk. 11), Arzu (dk. 26) (Beşiktaş), Kennya (dk. 39) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cansu, Kennya, Demet (Fenerbahçe)