Beşiktaş 2-1 Bodrum FK (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar, 32. dakikada Ndour'un kaydettiği golle öne geçti. Immobile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü ise 90+4. dakikada Puscas söyledi ve Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların puanı 30'a yükseldi. Bodrum ekibi ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

GOLLER BAYRAĞA TAKILDI

Bodrum FK'da Taulant Seferi, 55. dakikada ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yalnızca 5 dakika sonra ise Rafa Silva'nın golü ofsayta takıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Musah Mohammed’in pasında topla buluşan Fredy’nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

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25. dakikada savunma arkasında topla buluşan Gökdeniz’in ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

32. dakikada Muçi’nin pasında ceza sahası içinde sağ taraftan çizgiye kadar inen Rafa Silva’nın ortasında kale önünde Ndour kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Zaynutdinov’un savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Onur Bulut’un ortasında Immobile topu ağlara gönderdi. 2-0

45+2. dakikada Fredy’nin sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Immobile’nin ters vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda çeldi. Pozisyonun devamında Seferi’nin vuruşunda Mert meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.

62. dakikada sol taraftan yapılan ortada yakın kale direği dibinden Taylan’ın şutunda kaleci Mert topu çeldi.

81. dakikada Rashica’nın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Immobile’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert vuruşunda kaleci Sousa’nın meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada Fredy’nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

90+4. dakikada Fredy’nin sol taraftan ortasında Puscas’ın kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

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90+12. dakikada Salih Uçan’ın sol çaprazdan sağ ayak ile kullandığı serbest vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Joao Mario, Gedson, Muçi, Gedson, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.