Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Beşiktaş ile Ankaragücü, Vodafone Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekibin golünü 90+3'te penaltıdan İlhan Parlak attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 43'e yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.
59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.
76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
90 1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90 3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
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