Beşiktaş 2-0 Konyaspor (Süper Lig maçı)

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Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Immobile'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Rafa Silva, 45+2. dakikada sahne aldı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20 yaptı ve 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ı 5 puan geriden takibini sürdürdü. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Boranijasevic’in sağ taraftan ortasına kale önünde Kramer vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

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22. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ortasında arka direkte topla buluşan Semih Kılıçsoy’un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada sağ taraftan Masuaku’nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Slowik’in yumrukladığı top ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Immobile’nin önünde kaldı. Immobile’nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Rafa Silva’dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Boranijasevic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta sağ tarafta araya giren Muçi, pasını ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rakibinden sıyrılan Rafa Silva, altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muçi’nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

70. dakikada Muçi’nin savunma arkasına pasına hareketlenen Immobile’nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

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77. dakikada Boranijasevic’in geri pasında araya giren Muçi'nin, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda Adil’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

90. dakikada Immobile'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topa kale önünde Ndour vurdu, Slowik meşin yuvarlağı bu kez kornere gönderdi

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer