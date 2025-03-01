Beşiktaş 2-0 Kayserispor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.
Siyah-beyazlılar, 45. dakikada Joao Mario'nun golüyle öne geçti ve devreye üstün girdi.
Son sözü 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy penaltıdan söyledi ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 44'e yükseltti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Rashica’nın kafayla attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
36. dakikada Nazon’un pasında topla buluşan Carlos Mane ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Joao Mario, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
52. dakikada Nazon, Miguel Cardoso ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
60. dakikada sağ taraftan pasla kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Arroyo’nun şutu sonrası kale önünde Uduokhai’nin dokunduğu topu son anda kaleci Bilal Bayazit çeldi.
66. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Masuaku, ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Muçi, Kartal Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Silva, Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.