Beşiktaş 2-0 Galatasaray (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Mbaye Diagne, mücadelenin 59. dakikasında Montero'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise sahneye Josef de Souza çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Son sözü 90+1. dakikada Nkoudou söyledi ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 38 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

59. dakikada sarı kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı

78. dakikada sol kanattan Rıdvan'ın ortasında Luyindama'nın dokunamadığı topu kontrol eden Josef de Souza, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle topu köşeye yerden bıraktı