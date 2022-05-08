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Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe (U-19 Gelişim Ligi)

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe (U-19 Gelişim Ligi)

U-19 Gelişim Ligi’nin 33. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti.

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U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar derbiyi Koray Yağcı ve Emirhan Delibaş'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Mücadeleyi Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcısı Halim Okta ile Önder Karaveli takip etti.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi

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