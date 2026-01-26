×
Beşiktaş, 19. haftayı Eyüp'le kapatacak!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Yasin Kol.

Beşiktaş, Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında bugün ikas Eyüpspor’a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Ndidi ile sarı kart cezalısı Uduokhai, eflatun sarılılarda ise sakat olan Claro forma giyemeyecek. Haftaya 32 puanla 5. sırada giren ve son 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Eyüp’ü de yenerek seriyi 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler;

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Arda, Metehan, Taşkın, Baran, Pintor, Legowski, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure.

#Süper Lig#Beşiktaş#Eyüpspor

