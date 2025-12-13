Beşiktaş, 18 milyon euroluk Agbadou'nun peşinde!

Haberin Devamı

Ocak ayında kadrosunu nokta atışı takviyelerle güçlendirerek şampiyonluk yarışına daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, transferdeki ilk hedefini belirledi.

Kulübün scout ekibinden Mehmet Ekşi, Ulvi Güveneroğlu ve Süleyman Oktay’ın uzun süredir izleyip olumlu rapor verdiği Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou’da karar kılan siyah beyazlı yönetim, transferi için çalışmalara başladı.

Wolverhampton takımında forma giyen 28 yaşında ve 1.92 metre boyundaki oyuncu, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Kulübüyle sözleşmesi 2029 Haziran’ında bitecek olan tecrübeli savunmacıya 18 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş, Agbadou’yu kiralama formülüyle almayı planlıyor.