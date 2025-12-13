×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, 18 milyon euroluk Agbadou'nun peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Fildişi Sahili
Beşiktaş, 18 milyon euroluk Agbadounun peşinde
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

Kulübün scout ekibinin izleyip olumlu rapor verdiği 18 milyon Euro değerindeki Emmanuel Agbadou’nun kiralık olarak transferi için çalışmalara başlandı.

Haberin Devamı

Ocak ayında kadrosunu nokta atışı takviyelerle güçlendirerek şampiyonluk yarışına daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, transferdeki ilk hedefini belirledi.

Kulübün scout ekibinden Mehmet Ekşi, Ulvi Güveneroğlu ve Süleyman Oktay’ın uzun süredir izleyip olumlu rapor verdiği Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou’da karar kılan siyah beyazlı yönetim, transferi için çalışmalara başladı.

Wolverhampton takımında forma giyen 28 yaşında ve 1.92 metre boyundaki oyuncu, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Kulübüyle sözleşmesi 2029 Haziran’ında bitecek olan tecrübeli savunmacıya 18 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş, Agbadou’yu kiralama formülüyle almayı planlıyor.

Gözden KaçmasınEmre Belözoğlu: Beraberlikten üzgün olduğumu söyleyebilirimEmre Belözoğlu: 'Beraberlikten üzgün olduğumu söyleyebilirim'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Fildişi Sahili

BAKMADAN GEÇME!