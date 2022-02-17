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Beşiktaş, 13 yaşındaki Miraç Örçen'i transfer etti

#Beşiktaş#Miraç Örçen#Transfer
Beşiktaş, 13 yaşındaki Miraç Örçeni transfer etti

Beşiktaş, son olarak Gölcük Karadenizspor'da forma giyen 2009 doğumlu genç yetenek Miraç Örçen'in Beşiktaş Futbol Akademisi kadrosuna katıldığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Gölcük Karadenizspor kulübünde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Miraç Örçen’i kadrosuna kattı." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Miraç Örçen ile ailesini BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde ağırladı. Ekşi, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söylediği Örçen’e "Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

"5 YAŞINDEN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM"

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı'nda forma giyecek olan Miraç Örçen, Beşiktaş forması giyecek olmaktan büyük mutuluk duyacağını belirterek, "Beş yaşından beri hayalini kurduğum kulüpte futbol oynayacağım. Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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Beşiktaş, 13 yaşındaki Miraç Örçeni transfer etti

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