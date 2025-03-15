Beşiktaş, 122 yıllık tarihinde yaşamadığını Konya'da yaşadı!

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Konyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 27. dakikasında Melih Bostan, 65. dakikada ise Ndao Konyaspor'da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 üstün ayrılırken, Beşiktaş birçok kötü istatistiğe imza attı.

SOLSKJAER TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.

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KONYASPOR, 7 MAÇ SONRA BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

Yeşil-beyazlılar, bu maçla birlikte rakibine karşı şanssızlığını da sona erdirdi. Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

UĞURCAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan Yazğılı, attığı golle birlikte bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

SOLSKJAER İLE İLK KEZ

2024-25 sezonunda en fazla şu çektiği (26) ve orta yaptığı (48) Süper Lig maçını Konyaspor'a karşı oynayan Beşiktaş, Ole Gunnnar Solskjaer yönetiminde gol atamadığı ilk maçı tamamladı.

6 MAÇIN ARDINDAN KARŞILIKLI GOL YOK

Konyaspor'un ilk kez İstanbul takımlarını konuk ettiği bir maçta karşılıklı gol çıkmadı. Daha önce son 6 oynanan Süper Lig maçında da karşılıklı gol çıkmıştı.

122 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakibinin iki kişi eksik tamamladığı bir maçta ilk yenilgisini aldı.

Öte yandan siyah - beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin iki kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlubiyet yaşadı.