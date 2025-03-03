Beşiktaş 122. yaşını kutluyor

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Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

37 BAŞKAN GÖREV ALDI

Beşiktaş Kulübü tarihinde 37 başkan görev yaptı.

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1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 29 Aralık 2024'teki olağanüstü seçimli genel kurulda seçilen Serdal Adalı, bu görevi yürütüyor.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

15 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

Beşiktaş Kulübü, günümüzde 15 branşta faaliyet gösteriyor.

Siyah-beyazlı kulüp; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, e-spor, güreş, cimnastik, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç ve tekvando branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.

Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 11 kez Türkiye Kupası, 10 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, bu sezon başında ise Hollandalı Giovanni van Bronckhorst teknik direktörlüğünde Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

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REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Beşiktaş, 67. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig'in 67 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

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Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

DERBİ "KRALI"

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Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

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Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

BU SEZON ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI

Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla zirvenin gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgiyle 44 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı. Organizasyona 28. sırada kalarak veda eden siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Türkiye Kupası'nda ise grubunda 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Son haftalarda çıkışa geçen "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı.

ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ

Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk sporuna damgasını vurmuş Beşiktaş, Türk futboluna önemli isimler kazandırdı.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekipte Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar, takımın efsaneleri arasında yer aldı. Söz konusu dönemde ayrıca Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi kulüple bütünleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, büyük başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın ise teknik direktör olarak görev yaptığı 2020-2021 yılları arasında camiaya iki kupa sevinci yaşattı.

Geçmiş yıllarda altyapısıyla öne çıkan siyah-beyazlı kulüp, birçok futbolcuyu da Türk futboluna kazandırdı.

BASKETBOLDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı.

1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı. Beşiktaş, söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Son yıllarda genç oyunculara şans veren başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Erkekler ING Türkiye Kupası'nda ise finalde Fenerbahçe Beko'ya kaybederek ikinci oldu.

Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda kadrosunda bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün, geriden kalan şubat ayında NBA All-Star 2025'te forma giyerek bu başarıya imza atan ikinci Türk oyuncu oldu ve siyah-beyazlı camiayı gururlandırdı.

KADIN BASKETBOLDA AVRUPA KUPASI İKİNCİLİĞİ

Siyah-beyazlı kulübün kadın basketbol takımı, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı ikinci olarak tamamladı.

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında konuk ettiği İngiltere'nin London Lions ekibini 75-68 mağlup etmişti. Rövanşta ise rakibine 81-70 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4 sayı farkla organizasyonda ikincilikle yetindi.

Önemli bir başarıya imza atarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce iki kez de çeyrek final oynamıştı.

Öte yandan FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'te Beşiktaş oynama hakkı kazandı.

İki Türk takımı karşı karşıya getiren finalde siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Opet'e mağlup olarak ikinci oldu.

HENTBOLDA 17 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı kulüp, son 16 sezonda 13 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, toplamda ise 17 kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunda ise Kovid-19 pandemisi nedeniyle sezon tamamlanmadı.

Bu yılın da en büyük şampiyonluk favorisi olan Beşiktaş, Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu'nda oynadığı 18 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderliğini sürdürüyor.

KADIN FUTBOL TAKIMI

Kadın futboluna önemli destek veren siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş United Payment takımıyla bu sezon 18 haftası geride kalan Süper Lig'de 3. sırada bulunuyor.

Ligde 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin 8, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in ise 6 puan gerisinde yer alıyor.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI

Voleybola da desteğini sürdüren Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Bu sezon üst sıralardan uzakta kalan siyah-beyazlı kadın takımı, 10. basamakta bulunuyor.