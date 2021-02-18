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GeriFutbol Beşiktaş 10 günde hem dinlenip hem yara saracak
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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 10 günde hem dinlenip hem yara saracak

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Beşiktaş 10 günde hem dinlenip hem yara saracak
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Ligde 26. haftayı ‘bay’ geçecek olan siyah beyazlılar, 10 günlük süreçte eksiklerini tamamlama fırsatı yakalayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatacak olan Rıdvan ve Oğuzhan’a ek olarak cezası biten Vida ile N’Sakala da Denizli mücadelesiyle takıma geri dönecek.

Montero’nun ise dönüşü mart ayını bulacak. Sakatlıktan dönen futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro tercihinde sıkıntısını gidermiş olacak.

Beşiktaş 10 günde hem dinlenip hem yara saracak

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