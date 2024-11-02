Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

1-0'I KORUYAMADI

Beşiktaş, 45+3. dakikada Muçi'nin kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Konuk ekip, 53. dakikada Winck'in golüyle skoru eşitlerken 70. dakikada sahneye Aytaç Kara çıktı.

Son sözü 88. dakikada Fall söyledi ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'da Da Costa, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ZİRVEYLE FARK 8

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyen Beşiktaş, 20 puanla rakibinin 8 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 14'e yükseldi.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş - Kasımpaşa maçından objektiflere yansıyanlar Haberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Rafa Silva’nın pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp kaleci Andreas Gianniotis’de kaldı.

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22. dakikada Arthur Masuaku kullandığı hatalı taç atışında topu önünde Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada sağ taraftan Claudio Winck’in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topa Haris Hajradinovic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sol taraftan Arthur Masuaku'nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada sağ kanatta Mamadou Fall’ın topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Claudio Winck, sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Nuno da Costa’nın pasında penaltı noktası üzerinde Antonin Barak'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

65. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva’nın pasında sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un içeri çevirdiği pozisyonda penaltı noktası sağından Cher Ndour’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.

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70. dakikada Arthur Masuaku’nun kaptırdığı topta araya giren Mamadou Fall, sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onur Bulut kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un solundan ağlara gitti. 1-2

88. dakikada Josip Brekalo’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck ceza sahasına girip yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası sağında Mamadou Fall’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

90+2. dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken Nuno da Costa’nın müdahalesiyle Felix Uduokhai yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ikinci sarı karttan Costa’ya kırmızı kart gösterdi.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.