Beşiktaş 1-3 E. Frankfurt (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Knauff attı. Beşiktaş'ın sayısını 90+3'te Masuaku kaydetti.

Beşiktaş'ta Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı.

Bu sonucun ardından iki maçını da kaybeden Beşiktaş puansız kaldı. Frankfurt ise puanını 4'e yükseltti.

Beşiktaş 1-3 Eintracht Frankfurt

GOL: 19' Marmoush, 22' Ebimbe, 82' Knauff, 90+3' Masuaku

İlk yarı sonucu: 0-2

Avrupa kupalarında 105. yenilgisini aldı

Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkan Kartal, 105. mağlubiyetini yaşadı. Avrupa’da 92 galibiyet, 49 da beraberliği olan siyah-beyazlılar, rakip ağları 329 kez sarsarken, filelerinde 376 gole engel olamadı.

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Avrupa Ligi’nde 46. yenilgi



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 125. kez boy gösteren Kara Kartal, 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gol gördü.

Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt’a yine kaybetti

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan Giovanni van Bronckhorst, sahadan bir kez daha mağlup oldu.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve kazanan seri penaltılar sonucu 5-4 Almanlar olmuştu.

Alman takımlarına 3. kez kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte Alman takımlarıyla 6. kez mücadele etti. Glasgow Rangers’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi’nde hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere Borussia Dortmund, Leipzig ve Frankfurt’la oynadı.



49 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda 2’şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik aldı.



Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki sonucun ardından Alman ekiplerine 3. kez mağlup oldu.

İLK 11'LER

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Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Eintracht Frankfurt: Kauã, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada sol taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Marmoush, Gabriel Paulista'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İskoç hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada penaltıda topun başına geçen Omar Marmoush meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Marmoush, pasını Dahoud'a aktardı. Dahoud'un ceza sahası içi sağ çaprazına ortasına iyi yükselen Robert Koch, kafayla pasını Eric Dina'ya indirdi. Bu oyuncunun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

26. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında topu alan Rafa Silva, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Bu pozisyonda meşin yuvarlağın Koch'un eline çarpması neticesinde hakem Beaton beyaz noktayı gösterdi.

27. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin sol köşeye yerden vuruşunda kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza yayında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Santos'un da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada Matanovic’in savunma arkasına pasında sağ taraftan hareketlenen Chaibi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza yayında topla buluşan Ndour’un şutunda kaleye giden meşin yuvarlağı kale önünde Theate kafayla kornere çeldi.

82. dakikada sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine kadar ilerleyen Knauff’un sağ çaprazdan ayağının dışıyla uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3

86. dakikada sağ taraftan Joao Mario’nun kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktasında iyi yükselen Paulista, kafayla pasını ön direğe gönderdi. Bu noktada Mustafa Hekimoğlu’nun bekletmeden kafa vuruşunda kaleci Kaua Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada sol tarafta taç çizgisinin yakınından Masuaku'nun yakın direğe vuruşunda kaleci Kaua Santos'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3