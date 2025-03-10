Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK maç özeti (Süper Lig)

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Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Beşiktaş 31.dakikada Ciro Immobile ile penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda ise Gaziantep FK 61. dakikada Alper Kızıldağ ile skoru eşitledi. Konuk ekipte 77. dakikada Viana, ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken, üç puan 87. dakikada Furkan Soyalp'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte 9 maç aranın ardından mağlup olan Beşiktaş, haftayı 44 puanla 4. sırada tamamladı.

Gaziantep FK ise 35 puana yükselirken haftayı 8. sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İkinci yarı birazdan...)

17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.