Beşiktaş 1-2 Ajax (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Ajax, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Mücadelede 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve son maç öncesinde Avrupa kupalarından elendi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

HALLER İLE GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda geniş alanlardan yararlanamayan siyah-beyazlılar, Haller'in 54 ve 69. dakikalardaki golleriyle mücadeleyi kaybetti.

Bu sonuçla birlikte henüz puan alamayan Beşiktaş'ın, grubu son sırada bitirmesi ve Avrupa'ya veda etmesi kesinleşti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Alex Teixeira, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.

NKOUDOU 73 GÜN SONRA 11DE



Ajax karşısında ilk 11de görev yapan Fransız kanat oyuncusu Kevin NKoudou, 73 gün sonra bir maçta 11de forma şansı buldu.



Bu sene sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kevin NKoudou, son olarak Beşiktaşın Spor Toto Süper Ligin 4üncü haftasında iç sahada 3-0 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11de görev almıştı. Bu maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen NKoudou; ligde 7, Şampiyonlar Liginde ise 4 maçta forma giyememişti. Trabzonspor ve Alanyaspor maçının ikinci yarılarında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, Ajax mücadelesine 11de başladı.



GENÇLİK LİGİN'DE DE KAZANAN AJAX



UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda iki ekibin U19 takımları karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumunda oynanan karşılaşmada Ajax, 13üncü dakikada Amourrichio Van Axel Dongenin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Öte yandan Beşiktaşın Ajaxı konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupada alınan kötü sonuçların ardından Ajax karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.