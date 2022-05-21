Beşiktaş 1-1 Konyaspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'Ta oynanan ve hakem SArper Barış Saka'nın düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor 42. dakikada Rahmanovic ile öne geçti. Beşiktaş'a puanı getiren golü 90+1'de Kenan Karaman getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 59 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı takımın sıralaması yarınki maçların sonucuna göre belli olacak. 3. sırayı daha önce garantileyen Konyaspor ise sezonu 68 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Umut’un pasında çapraz pozisyonda meşin yuvarlağın sahibi olan Nkoudou’nun yerden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

42. dakikada Rahmanovic kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta sol kanatta Michalak’ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip son çizgiye inmeden arka direğe yaptığı ortaya geriden gelen Rahmanovic, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada defansın arkasında sarkan Rahmanovic hızla ceza sahası içine girip kale önünde vuruş yapmak isterken Montero son anda araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Hassan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada Batshuayi’nin ceza yayından yerden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi, defans da topu taca gönderdi.

83. dakikada sol kanattan Ghezzal’ın ortasında ceza sahası içinde Güven’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kalenin sağından kornere gitti.

90. dakikada sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten döndü.

90+1. dakikada sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Emre xx, Serdar xx, Necip xx, Montero xx, Kenan xx, Can xx (Atiba dk. 68 x), Emirhan xx, Umut xx (Teixeira dk. 81 ?), Ghezzal xxx, N’Koudou xx (Batshuayi dk. 60 x), Larin xx (Güven dk. 60 x)

Yedekler: Göktuğ, Kerem, Pjanic, Berkay, Emirhan, Aytuğ

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İH Konyaspor: Sehic xx, Barış xx (Oğulcan dk. 60 x), Adil xx, Uğurcan xx, Guilherme xx, Soner xx, Rahmanovic xx (Endri dk. 71 x), Michalak xx (Alberk dk. 87 ?), Hadziahmetovic xx, Amilton xx (Bytyqi dk. 72 x), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 46 x)

Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Mpoku, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Kenan Karaman (dk. 90+1) (Beşiktaş), Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic, Ahmed Hassan (İH Konyaspor)

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ISMAEL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Son maçlar öncesinde hedefi olmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerie Ismael, 3 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, kırmızı kart cezalıları Josef ve Rosierin yerine Can Bozdoğan ve Kenan Karamana, sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Welintonun yerine ise Necip Uysala görev verdi.



Eldivenleri genç file bekçisi Emre Bilgine emanet eden Ismael, savunma üçlüsünü Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Monterodan oluşturdu. Fransız teknik adam, orta 4lüde Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Umut Meraşı sahaya sürdü. İsmael’in hücumdaki 3lüsü ise Ghezzal, NKoudou ve Larin oldu.



OĞUZHAN ÖZYAKUP’A PANKART



Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup’a da veda etti. 10 sezondur Beşiktaş formasını terleten ve siyah-beyazlı formayla 3 şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup’un sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. Konyaspor maçı öncesinde de Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup için hazırladıkları pankartı kale arkası tribününe astı. Oğuzhan’ın fotoğrafının bulunduğu pankartta ’Maestro’ yazısı yer aldı.



GÜVEN YALÇINA PLAKET



Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde dalya diyen Güven Yalçına plaket takdim edildi. Beşiktaşta 4üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu iki hafta önce iç sahada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 100üncü kez forma giymişti. Beşiktaş forması altında dalya diyen Güven Yalçına karşılaşma öncesinde sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket verildi.



İLHAN PALUTTAN 6 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-1 kazanılan Hatayspor maçının 11inde 6 değişikliğe gitti. Palut; Skubicin yerine Barış Başdaş, Musa Çağıranın yerine Uğurcan Yazgılı, Abdülkerim Bardakçının yerine Adil Demirbağ, Oğulcan’ın yerine Soner, Çekicinin yerine Rahmanovic, Bytyqinin yerine ise Amiltona forma şansı verdi.



Konyasporun Beşiktaş karşısındaki 11i şöyle: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Amilton, Hadziahmetovic, Michalak, Cikalleshi.



ABDÜLKERİM BARDAKCI VE SKUBİC KADRODA YOK



Konyaspor’da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş karşısında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Konyaspor’da gösterdiği başarılı performansla dikkatlerin üstüne çeken 27 yaşındaki stoper, bu sezon 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.



Öte yandan uzun yıllardır Konyasporda forma giyen Skubic de Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. İç sahada oynanan Hatayspor maçında taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda eden Sloven oyuncu, Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.