Beşiktaş 1-1 Antalyaspor(Maç özeti)

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Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33. dakikasında Larin ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Gökdeniz çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ve Antalyaspor'un puanları 4'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Hakan Özmert serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Eren'in ceza sahasına ortasında Welinton kafayı vurdu.

15' Amilton ceza sahası dışından şansını denedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

25' Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta uzak direğe doğru süzülen topa Welinton yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Hasic'in vuruşu yandan auta gitti.

33' Atiba'nın harika pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip topu kafayla arka direğe aşırttı. Bomboş durumda olan Larin kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

35' Hasic'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Larin, zor pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle çeldi. Seken topu mensah tamamlamak istedi ama ofsayt pozisyonunda yakalandı

41' Nuri Şahin'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Amilton hareketlendi ama Ersin kalesini zamanında terkedip tehlikeyi önledi.

46' Fredy uzun bir topla Jahovic'İ savunma arkasına kaçırmak istedi. Ersin zorlanmadan bu topu kontrol etti.

56' Boyd şık bir topuk pası ile sol kanatta N'Sakala'yı hareketlendirmek istedi. Ama N'Sakala kötü bir kontrol yapınca top auta gitti.

60' Eren sol kanattan sıfıra inerek ortasını yaptı. Arka direğe seken topta hakem Fredy'nin topa elle dokunduğunu tespit etti.

74' Ersin'in uzun kullandığı aut atışında Larin'in aşırttığı topa Boyd hareketlendi. ABD'li oyuncu topu geriye çıkarttı. Larin uygun durumda vuruşunu yaptı. Savunmadan da seken top yandan dışarıya gitti

83' Mensah'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida, uygun durumda kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

84' Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında gelişen Antalyaspor atağında savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci ile karşı karişıya pozisyonda topu ağlara gönderdi

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Jahovic