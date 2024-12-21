Beşiktaş 1-1 Alanyaspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor, 5. dakikada Lima ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısı 7. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor ise puanını 18 yaptı.

SÜPER LİG'DE BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Beşiktaş - Alanyaspor maçı, bu sezon Süper Lig'de ilk 10 dakikası karşılıklı gollere sahne olan ilk maç oldu.

👀 Gedson Fernandes'in boş kaleye yaptığı vuruş auta çıktıpic.twitter.com/UxJpnZFyqy — Spor Arena (@sporarena) December 21, 2024

SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş bu periyotta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ 1-1 ALANYASPOR

GOL: 5' Lima, 7' Rafa Silva

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İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf, Augusto, Efecan, Cordova

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MAÇTAN DAKİKALAR (ilk yarı)

5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.

25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.