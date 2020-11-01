Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri
Beşiktaş, Süper Lig'deki 6. maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetine ulaştı
Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Cyla Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 10'a yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Wallace kornere gönderdi.
15' Oğuzhan'ın presiyle kazanılan topla ceza sahasının solunda buluşan Larin'in uzak köşeye vuruşu direk dibinden dışarı gitti
28' Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.
42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.
50' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan'ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal'ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.
55' Ghezzal'ın ceza sahasının solundan yaptığı ortasına altıpastan kafayı vuran Larin'in şutu ağları buldu
73' Ghezzal'ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Mensah), Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Tetteh, Ahmed Ildız (Dk. 71 Fofana), Cueva (Dk. 85 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Lukoki)
Gol: Dk. 55 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 59 Ghezzal, Dk. 66 Atiba, Dk. 90 2 Larin (Beşiktaş)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay
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