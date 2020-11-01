MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri
GeriSpor Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig'deki 6. maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetine ulaştı

23
  • Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Cyla Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 10'a yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Wallace kornere gönderdi.

15' Oğuzhan'ın presiyle kazanılan topla ceza sahasının solunda buluşan Larin'in uzak köşeye vuruşu direk dibinden dışarı gitti

28' Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.

50' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan'ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal'ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.

55' Ghezzal'ın ceza sahasının solundan yaptığı ortasına altıpastan kafayı vuran Larin'in şutu ağları buldu

73' Ghezzal'ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Mensah), Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Tetteh, Ahmed Ildız (Dk. 71 Fofana), Cueva (Dk. 85 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Lukoki)

Gol: Dk. 55 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 59 Ghezzal, Dk. 66 Atiba, Dk. 90 2 Larin (Beşiktaş)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle