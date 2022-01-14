Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise sahneye Michy Batshuayi çıktı ve galibiyet golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 32'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ın 90+4. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Maxim’in sağ taraftan kullandığı kornerde Recep’in aşırttığı top altı pas önünde Muhammet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.



15’inci dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Pjanic’in kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Günay çelmeyi başardı.



44’üncü dakikada Maxim’in pasıyla sol tarafta topla buluşan Sagal’ın ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Ersin topu kornere çıkardı.



67’nci dakikada Beşiktaş aradığı golü Batshuayi ile buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal’ın plase şutunu kaleci Günay çıkarmayı başardı. Günay’dan dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0.



90+4’üncü dakikada gelişen kontra atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası içine ortasında arka direkte boş durumda bulunan Larin topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Doğan, Furkan, Recep, Sagal, Maxim, Muhammet.