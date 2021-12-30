Beşiktaş 1-0 Altay (Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İzmir ekibi Altay'ı ağırladı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, kupada son 16 turuna kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 61'i gösterdiğinde sahneye Atiba Hutchinson çıktı ve takımına turu getiren golü kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi’nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.
21. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Montero, Umut, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Altay: Cihan Topaloğlu, Eric, Thiam, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan.