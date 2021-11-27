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Beşiktaş 0-4 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Beşiktaş#Giresunspor
Beşiktaş 0-4 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 4 maçını da kaybederken konuk ekibin galibiyet gollerini Diabate, Balde, Serginho ve Joseph kaydetti.

Beşiktaş - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflarBeşiktaş - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Beşiktaş - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Giresunspor 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 22. dakikasında Diabate penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken Beşiktaş, 39'da Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Konuk ekip, 55'te Balde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın 64. dakikasında Serginho skoru 3-0'a getirirken son sözü 90'da Joseph söyledi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçını da kaybeden Beşiktaş, 20 puanla maç fazlasına karşın zirvenin 13 puan gerisinde kaldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz ekibinin ise puanı 16 oldu.

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SERGEN YALÇIN FORMASYON DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, GZT Giresunspor mücadelesi öncesinde takımın formasyonunda değişikliğe gitti. Sezon genelinde 4-1-4-1 dizilimiyle sahada yer alan Yalçın, Giresunspor mücadelesinde 4-4-2 formasyonunu tercih etti. Yalçın bu sezon, ilk kez çift forvetli sistemi Giresunspor karşısında denedi.

N’KOUDOU’NUN LİGDEKİ İLK 11 HASRETİ BİTTİ

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Siyah-beyazlı ekipte, GZT Giresunspor karşısında 11’de görev yapan bir başka isim ise Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou oldu. Yeni Malatyaspor maçında 11’de görev alıp sakatlandıktan sonra uzun süre formasından ayrı kalan N’Koudou, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. N’Koudou, hafta içinde oynanan Ajax maçında da 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş’ın GZT Giresunspor’u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekti. Kale arkası tribününde yer alan az sayıda taraftar Beşiktaşlı futbolculara karşılaşma öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Giresunspor

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